Peste 1,5 miliarde lei investiţi în titlurile de stat FIDELIS VII

Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi, că ediţia FIDELIS desfăşurată între 1 şi 8 august 2025 a atras capital de peste 1,5 miliarde lei, prin 17.293 de ordine de subscriere, potrivit unui comunicat de presă.

Pentru prima dată de la lansarea programului, a fost introdusă o tranşă în euro cu scadenţă la 10 ani, care a devenit cel mai vândut instrument al acestei ediţii, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din total.

„Rezultatele de până acum confirmă că titlurile de stat FIDELIS rămân un instrument de economisire sigur şi atractiv pentru români. (...) Tranşa dedicată donatorilor de sânge atrage, în continuare, o participare semnificativă - o dovadă că solidaritatea şi investiţia pot merge mână în mână”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Cele mai accesate emisiuni au fost: în lei, cu scadenţa de 2 ani şi dobândă de 7,20% (309 milioane lei investiţi), şi în euro, cu scadenţa la 10 ani şi dobândă de 6,50% (117 milioane euro investiţi).

În total, peste 3.000 de donatori de sânge au investit în această ediţie peste 101 milioane lei şi 5,7 milioane euro, beneficiind de o dobândă cu 1% mai mare decât cea standard pentru scadenţa de doi ani.