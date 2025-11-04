Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Peste 100 de procurori DNA şi DIICOT cer majorări salariale de 60%

A.B.
Miscellanea / 4 noiembrie, 20:03

Peste 100 de procurori DNA şi DIICOT cer majorări salariale de 60%

Peste o sută de procurori din Bucureşti şi alte 13 judeţe au dat în judecată parchetele unde lucrează, solicitând majorarea salariilor cu 60% - de la aproximativ 20.000 de lei la 32.000 de lei net lunar -, echivalentul veniturilor procurorilor români detaşaţi la Parchetul European (EPPO), potrivit unei analize HotNews. Ei acuză o „discriminare salarială”, susţinând că au volum de muncă mai mare, dar sunt plătiţi mai prost decât colegii lor din EPPO.

În acţiunile depuse la tribunale, procurorii DNA şi DIICOT afirmă că îndeplinesc aceleaşi atribuţii, anchetează infracţiuni similare şi lucrează în aceleaşi condiţii ca procurorii europeni delegaţi, dar primesc salarii mai mici cu echivalentul a 1.400 de euro lunar. Ei cer şi plata retroactivă a diferenţelor salariale, dobânzilor şi penalităţilor, începând cu iunie 2021 - data la care EPPO a devenit operaţional.

Demersurile în instanţă au fost iniţiate de procurori din Bucureşti, Braşov, Constanţa, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Piteşti, Suceava, Sibiu, Satu Mare, Târgu Mureş şi Teleorman. Până acum, tribunalele din Bucureşti, Iaşi, Covasna, Dâmboviţa şi Sibiu au respins cererile, însă procurorii au formulat apeluri.

Judecătorii au motivat că nu există o discriminare reală, întrucât procurorii din România şi cei europeni sunt plătiţi în baza unor reglementări diferite - naţionale, respectiv europene. „Discriminarea invocată este rezultatul unui raţionament juridic speculativ”, se arată în hotărârea Tribunalului Iaşi din 27 iunie.

Cazul se înscrie într-o tendinţă mai amplă a sistemului judiciar: în ultimii 20 de ani, magistraţii români au obţinut în instanţă creşteri salariale în valoare totală de peste 1,4 miliarde de euro, potrivit unei investigaţii Rise Project.

