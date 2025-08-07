Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Peste 10.000 de hotelieri europeni cer despăgubiri de la Booking.com

T.B.
Companii / 7 august, 06:55

Peste 10.000 de hotelieri europeni cer despăgubiri de la Booking.com

O acţiune de amploare în justiţie va opune hotelierii europeni platformei de rezervări online Booking.com. Hotelurile solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenţei, relatează Le Figaro.

10.000 de unităţi de cazare din Europa s-au alăturat unei acţiuni colective în justiţie împotriva platformei de rezervări online pentru practici tarifare abuzive. Această iniţiativă este susţinută de fundaţia olandeză Hotel Claims Alliance Foundation, creată special pentru această procedură, conform sursei.

Acţiunea în justiţie va fi introdusă la tribunalul din Amsterdam (unde platforma Booking are sediul), după 29 august 2025, data limită de înscriere. Termenul limită a mai fost amânat o dată, deoarece „acţiunea colectivă a primit un sprijin masiv”, a declarat Marie Audren, directoare generală a Hotrec, organizaţia ce reprezintă sectorul hotelier din Europa.

Obiectivul este de a obţine despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a celebrei clauze „cel mai bun preţ”. Acestea sunt „dispoziţii contractuale care împiedică hotelurile să ofere preţuri mai bune pe alte platforme sau pe propriile site-uri web” şi care „încalcă dreptul UE în materie de concurenţă”, explică Hotrec, care are sediul la Bruxelles, relatează Le Figaro.

Potrivit asociaţiei, aceste dispoziţii erau impuse de Booking din 2004. „Timp de două decenii, aceste clauze au afectat concurenţa în materie de preţuri, au dus la creşterea comisioanelor şi au restricţionat autonomia a mii de hoteluri europene”, continuă Hotrec, care susţine această iniţiativă alături de peste 30 de asociaţii naţionale din sector.

DECIZIA CJUE, UN MOMENT DECISIV

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), într-o hotărâre din 19 septembrie 2024, a marcat un moment decisiv, considerând această practică contrară dreptului concurenţei. În urma acestei decizii, Comisia Europeană a decis în noiembrie 2024 că „Booking nu va avea dreptul să majoreze comisioanele sau să retragă ofertele” firmelor care propun preţuri diferite pe un alt site.

Hotrec estimează că valoarea despăgubirilor poate ajunge la câteva sute de milioane de euro.

Într-adevăr, în 2022, platforma controla 71% din piaţa europeană a rezervărilor online, potrivit asociaţiei. „Hotelierii europeni au suferit mult timp de condiţii inechitabile şi costuri excesive. Este timpul să ne unim şi să cerem despăgubiri”, a declarat Alexandros Vassilikos, preşedintele Hotrec. „Această acţiune colectivă transmite un mesaj puternic: practicile abuzive pe piaţa digitală nu vor rămâne fără răspuns”, a subliniat el.

Contactată, Booking respinge aceste acuzaţii, considerându-le „inexacte şi înşelătoare”. Potrivit platformei, hotărârea CJUE pe care se bazează asociaţiile „nu a concluzionat că acele clauze de paritate tarifară ale Booking.com erau anticoncurenţiale. De fapt, CJUE nici măcar nu a fost sesizată pentru a evalua dacă clauzele noastre au efecte anticoncurenţiale sau un impact asupra concurenţei”, spune Booking. În opinia platformei, Curtea „s-a pronunţat pur şi simplu asupra faptului că aceste clauze intră în domeniul de aplicare al dreptului concurenţei al UE şi că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz”.

„Dorim, de asemenea, să confirmăm că nu am primit nicio notificare formală cu privire la o acţiune colectivă”, a menţionat compania olandeză.

În Franţa, în iunie, Direcţia pentru concurenţă din Ministerul Economiei a constatat „practici restrictive de concurenţă” din partea platformei, din cauza imposibilităţii de a oferi preţuri mai bune. Aceasta a acordat Booking şase luni pentru a se conforma legislaţiei europene.

