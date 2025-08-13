Peste 15 milioane de ţigarete de contrabandă, descoperite în Portul Constanţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au găsit peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, potrivit Poliţiei de Frontieră.

Containerul figura în acte ca având încărcătură de role de hârtie, cu destinaţia o firmă din România, însă controlul fizic a scos la iveală 15,5 milioane de ţigarete fără timbru accizabil, cu o valoare estimată la 20 milioane lei (circa 4 milioane euro).

Autorităţile precizează că este una dintre cele mai mari capturi ale Gărzii de Coastă din acest an, rezultată în urma acţiunilor de prevenire şi combatere a contrabandei în porturile maritime.

Cercetările sunt în desfăşurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru infracţiunile de folosire de acte nereale şi contrabandă.