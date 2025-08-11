Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Peste 1.500 de unităţi verificate de ANSVSA pe litoral

S.B.
Miscellanea / 11 august, 13:58

Peste 1.500 de unităţi verificate de ANSVSA pe litoral

Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au verificat 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral, acţiunea având ca scop asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a proteja sănătatea turiştilor, potrivit news.ro.

În urma controalelor, inspectorii au dat 310 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.364.200 de lei, au suspendat temporar activitatea în cazul a 16 unităţi şi au interzis-o pentru alte 19 unităţi.

Potrivit ANSVSA, pe lângă amenzi, inspectorii au emis 16 ordonanţe de suspendare temporară şi 19 de interzicere a activităţii, iar 1.651 de kilograme de produse alimentare neconforme (carne, produse din carne, peşte, lactate şi produse de patiserie) au fost reţinute şi direcţionate către unităţi de neutralizare.

Unităţile verificate au inclus: 816 restaurante şi terase, 35 de pizzerii, 80 de cofetării şi patiserii, 159 de unităţi fast-food, 100 de baruri/braserii/bufete, 150 de magazine alimentare, 2 hypermarketuri/supermarketuri şi 215 unităţi din alte categorii (cantine, unităţi tip catering, food truck, tonete, puncte gastronomice locale, beach bar-uri).

Printre neconformităţile identificate s-au numărat: condiţii improprii de igienă în spaţiile de producţie şi depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, neefectuarea operaţiunilor DDD, comercializarea de produse expirate, lipsa fişelor de aptitudini pentru personal şi etichetarea incorectă a produselor alimentare.

„Siguranţa alimentelor este rezultatul unui efort comun între autorităţi şi operatorii din industria alimentară. În sezonul estival, când numărul turiştilor creşte considerabil, inspectorii ANSVSA lucrează în strânsă colaborare cu agenţii economici pentru prevenirea oricăror riscuri şi respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare. Fiecare control are scopul de a proteja sănătatea publică, iar atunci când constatăm abateri, intervenim prompt şi ferm. Misiunea noastră este ca toţi turiştii să se bucure de o vacanţă în deplină siguranţă.” - a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acţiunile au beneficiat de sprijinul logistic al autolaboratorului DSVSA Constanţa şi al Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, care au analizat prompt probe prelevate din materii prime, produse finite şi teste de sanitaţie, asigurând intervenţii rapide şi măsuri precise în cazul produselor neconforme.

Controalele vor continua pe toată durata sezonului estival, în toate cele şase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche, cu intensificări în weekend-uri şi în perioadele de vârf turistic.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb