Peste 200.000 de şoferi folosesc aplicaţia „Amiabila” pentru constatări digitale ale accidentelor uşoare

Peste 200.000 de şoferi din România au ales să renunţe la formularele clasice pe hârtie şi să folosească aplicaţia „Amiabila”, dezvoltată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), pentru a soluţiona rapid şi civilizat accidentele uşoare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Aplicaţia, disponibilă gratuit în App Store şi Play Store, permite completarea digitală a formularului de constatare amiabilă, trimiterea automată a datelor către asiguratori şi localizarea exactă a accidentului prin GPS. Totodată, şoferii pot ilustra evenimentul folosind pictograme predefinite, fără a mai fi nevoie să deseneze schiţe.

„Tot mai multe proceduri legate de asigurări şi daune se digitalizează. Era firesc ca şi procedura standard din momentul unui accident uşor să primească o alternativă digitală. Lansarea aplicaţiei Amiabila marchează un moment important în procesul de informatizare a serviciilor din domeniul asigurărilor auto. Scopul nostru a fost să creăm o legătură digitală între conducătorii auto şi companiile de asigurări, într-un mod cât mai simplu şi transparent. Amiabila n-ar trebui să lipsească din telefonul niciunui şofer român”, a declarat Mădălin Roşu, preşedintele BAAR.

Conform datelor transmise, numărul utilizatorilor creşte constant - cu aproximativ 200 de conturi noi zilnic. Aplicaţia respectă normele privind protecţia datelor cu caracter personal, iar informaţiile completate ajung direct la asiguratori, eliminând birocraţia şi deplasările inutile.

Pe lângă funcţionalitatea principală, Amiabila oferă şi notificări utile pentru şoferi, precum reamintiri privind expirarea poliţei RCA, a ITP-ului sau a permisului de conducere. Campania de promovare, intitulată „Furios & Politicos”, încurajează o atitudine civilizată în trafic şi poate fi vizionată pe platforma amiabila.com.

BAAR este o asociaţie profesională independentă, formată din toate societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pe teritoriul României.