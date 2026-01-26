Peste 800 de incendii în România în primele două săptămâni din ianuarie

Pompierii din România au intervenit în peste 800 de incendii în primele două săptămâni ale anului, dintre care peste 500 la locuinţe, arată datele transmise de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Echipele de intervenţie din Bucureşti şi Ilfov au gestionat opt incendii în doar două zile, atât la locuinţe, cât şi la autoturisme. Principalele cauze ale incendiilor rămân sobele şi mijloacele de încălzire defecte sau improvizate, coşurile de fum necurăţate şi instalaţiile electrice nesigure, potrivit comunicatului UNSAR.

Impactul financiar al incendiilor este semnificativ. Cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuinţă afectată de incendiu în primul semestru al anului trecut a depăşit 760.000 de lei, iar pentru o companie, pagubele acoperite au ajuns la 36 de milioane de lei. În cazul autovehiculelor asigurate CASCO, despăgubirea maximă a fost de peste 560.000 de lei, conform UNSAR.

Preşedinte şi Director General al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a declarat că „un incendiu înseamnă pierderi importante şi riscuri pentru oameni. Prevenţia, dublată de o poliţă de asigurare adecvată, poate face diferenţa între un simplu incident şi o adevărată tragedie financiară”, potrivit comunicatului.

Coordonatorul Secţiunii Asigurări Generale în cadrul UNSAR, Alina Bărbulescu, a adăugat că „un incendiu poate izbucni în doar câteva minute, dar impactul asupra vieţii şi bunurilor poate dura ani. Protecţia începe cu prevenţia şi se completează cu asigurarea corectă”.

UNSAR recomandă verificarea sobelor şi a coşurilor de fum, utilizarea instalaţiilor electrice conforme şi asigurarea corespunzătoare a bunurilor pentru a reduce riscurile şi efectele financiare ale incendiilor, este subliniat în comunicat.