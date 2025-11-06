Peste 800 de lideri din industrie şi experţi din sănătate cer Uniunii Europene să nu restricţioneze etanolul din produsele biocide

O amplă coaliţie formată din 842 de companii, organizaţii, asociaţii şi experţi, reprezentând peste 20 de sectoare - de la sănătate, alimentaţie şi băuturi până la farmaceutice, agricultură şi energie - avertizează că reclasificarea etanolului în produsele biocide ar putea afecta grav sănătatea publică, siguranţa alimentară şi stabilitatea economică în Europa, potrivit unui comunicat transmis de A.I.S.E. - Asociaţia Europeană a Industriei Detergenţilor şi Produselor de Întreţinere.

Semnatarii solicită autorităţilor europene şi statelor membre ale UE să oprească măsura analizată de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), care ar putea declara etanolul drept substanţă cancerigenă şi toxică pentru reproducere (CMR categoria 1A).

„Reclasificarea etanolului ar fi un dezastru pentru sănătatea publică în Europa. Dezinfectanţii pe bază de etanol sunt folosiţi zilnic de milioane de oameni şi s-au dovedit siguri şi eficienţi”, a declarat Florian Vernay, preşedintele A.I.S.E.

La rândul său, Alexandra Peters, preşedinta organizaţiei Clean Hospitals, a subliniat că o eventuală interdicţie ar reduce capacitatea Europei de a răspunde rapid la crize sanitare: „Dacă vom avea o altă pandemie şi etanolul nu va fi disponibil, vor fi pierdute vieţi.”

Profesorul Didier Pittet, fost director al Centrului de colaborare al OMS pentru siguranţa pacienţilor, a atras atenţia că „dezinfectanţii pentru mâini pe bază de alcool sunt indispensabili în prevenirea infecţiilor spitaliceşti”, iar Dirk Jacobs, director general al FoodDrinkEurope, a precizat că „etanolul este esenţial pentru siguranţa alimentară - nu există alternative viabile cu acelaşi nivel de eficienţă şi siguranţă.”

Industria avertizează că măsura ar elimina în practică produsele pe bază de etanol din uzul public, limitând sever utilizarea lor în spitale, restaurante, ferme şi lanţuri de aprovizionare alimentară. A.I.S.E. şi partenerii săi îndeamnă la dialog cu autorităţile europene pentru a proteja utilizarea continuă a etanolului, descris drept o substanţă sigură, indispensabilă şi care salvează vieţi.