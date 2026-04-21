Peter Magyar: „TISZA şi RMDSZ convin să lase în urmă divergenţele şi să coopereze pentru comunitatea maghiară din Transilvania”

Liderul formaţiunii TISZA, Peter Magyar, a anunţat că a avut o întâlnire la Budapesta cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR şi fost viceprim-ministru al României, în urma căreia cele două părţi au convenit să depăşească divergenţele din trecut şi să coopereze pentru susţinerea comunităţii maghiare din Transilvania, potrivit unei postări publicate de acesta pe platforma X.

Cele două părţi au convenit că, în eventualitatea formării unui guvern TISZA, acesta şi UDMR vor colabora în vederea sprijinirii comunităţii maghiare din Transilvania, a transmis Peter Magyar pe platforma X.

Peter Magyar a precizat că a primit din partea lui Kelemen Hunor asigurări privind neimplicarea UDMR, pe viitor, în politica internă a partidelor din Ungaria, conform aceleiaşi postări.

De asemenea, cei doi lideri au convenit că neregulile semnalate în legătură cu votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare din 2026 trebuie investigate, fiind necesară şi revizuirea regulilor electorale pentru a preveni eventuale fraude în viitor, a mai arătat Peter Magyar în postarea sa pe X.

Liderul TISZA a declarat că s-a opus ferm expulzării abatelui premonstratensian Rudolf Anzelm Fejes din Oradea şi a solicitat intervenţia preşedintelui UDMR în acest caz, conform aceleiaşi surse.

Totodată, Peter Magyar a subliniat că drepturile dobândite ale comunităţii maghiare din Transilvania vor continua să fie respectate, iar aceasta va beneficia în continuare de sprijinul Ungariei, potrivit sursei citate. El a precizat că acest sprijin trebuie să fie acordat în condiţii de transparenţă şi responsabilitate, cu respectarea deplină a cadrului legal din Ungaria şi România, a adăugat Peter Magyar în postarea sa pe X.

În acest context, liderul TISZA a anunţat că va fi realizată o evaluare retrospectivă a modului în care au fost utilizate fondurile alocate în ultimul deceniu, conform aceleiaşi surse.

În final, Peter Magyar a precizat, în aceeaşi postare, că părţile au convenit să continue consultările atât la nivel politic, cât şi la nivel de experţi, după eventuala formare a unui guvern TISZA.