Petrişor Peiu: AUR va depune moţiune de cenzură împotriva a patru din cinci pachete legislative

AUR a anunţat că va depune în următoarele zile patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, după asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul legislativ nr. 2. Singurul proiect pe care partidul nu îl va contesta este cel referitor la pensiile magistraţilor, a precizat senatorul Petrişor Peiu pentru HotNews.

Decizia a fost luată duminică, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere al AUR. Formaţiunea acuză că angajarea repetată a răspunderii guvernamentale „transformă Parlamentul într-o simplă anexă şi exclude dezbaterea democratică”.

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele şase proiecte incluse în pachetul 2. Cel legat de reforma administraţiei publice a fost amânat cu două săptămâni, după ce coaliţia nu a reuşit să ajungă la un consens.

Proiectele înaintate Parlamentului sunt:

-legea privind pensiile magistraţilor,

-reforma în sănătate,

-guvernanţa corporativă a companiilor de stat,

-măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară şi eficientizarea unor autorităţi autonome (ANCOM, ANRE, ASF),

-noile taxe şi măsuri fiscale propuse de Ministerul de Finanţe.

Dacă o moţiune de cenzură trece, guvernul este demis, iar proiectul respectiv este blocat. Totuşi, actuala coaliţie - PSD, PNL, USR, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor - deţine majoritatea parlamentară.