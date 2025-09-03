Petrişor Peiu (senator AUR): „De cinci ani, în Bucureşti nu s-a mai concesionat niciun cabinet medical de specialitate”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a atras atenţia, într-un comunicat remis redacţiei, asupra unei probleme majore a sistemului de sănătate: dispariţia cabinetelor medicale de specialitate în ambulatoriu. Acesta a explicat că măsurile anunţate de Guvernul Bolojan nu ţin cont de realitatea din teren şi riscă să închidă complet accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale.

„Acest guvern, Guvernul Ilie Bolojan, vrea să ia nişte măsuri pe care nu le înţelege şi care sunt aplicate pe o realitate pe care se pare că guvernul nu o ştie. De exemplu, vine ministrul Sănătăţii şi ne anunţă o mare reformă a sănătăţii şi menţionează în cadrul acestei reforme faptul că medicii specialişti vor fi obligaţi să presteze foarte multe ore în cadrul cabinetelor de specialitate din ambulatoriu” a declarat Petrişor Peiu.

Petrişor Peiu a explicat că, în realitate, aceste cabinete nu mai există în Bucureşti din cauza unei decizii luate în urmă cu cinci ani de actualul preşedinte, Nicuşor Dan.

„Ei bine, ceea ce nu ştie ministrul este că în Bucureşti, de exemplu, nu prea mai sunt aceste cabinete medicale în ambulatoriu şi să vedeţi de ce: pentru că, acum 5 ani, când a venit Primar General al Capitalei Nicuşor Dan, actualul preşedinte al României, s-a oprit concesionarea cabinetelor medicale individuale din fostele policlinici către medicii de specialitate. Şi aceştia nu mai au acces la ele de 5 ani de zile. Toate aceste cabinete se vând la licitaţie. Poate un medic de 30 de ani, de 32, de 35 de ani să vină să cumpere cu 180.000 de euro un spaţiu de 30 de metri pătraţi? Nu poate! Şi, atunci, toate spaţiile astea sunt cumpărate la licitaţie de către marile companii din domeniul sănătăţii care le ţin goale pentru că nu au medici pe care să-i angajeze, că medicii ar vrea să aibă cabinete medicale individuale.”

Liderul senatorilor AUR a detaliat situaţia critică a tinerilor medici, care nu mai pot accesa cabinete medicale individuale.

„Cam asta e povestea cu ambulatoriul de specialitate. De 5 ani de zile în Bucureşti nu s-a mai concesionat niciun cabinet medical de specialitate către medici, medicii tineri nu mai au unde să lucreze, singurele cabinete care mai există sunt a celor care au apucat să le concesioneze de mult şi care vor ieşi la pensie la 65 de ani sau la 70 de ani profesori universitari şi vor dispărea cabinetele medicale de specialitate.”

În încheiere, senatorul AUR a avertizat că reforma pregătită de Guvern va bloca accesul pacienţilor la tratamente vitale şi va supraîncărca spitalele.

„Ei bine, dacă ai o boală gravă în domeniul bolilor cardiovasculare, în domeniul oncologiei şi aşa mai departe, nu mai poţi să te duci la cabinetul medical de specialitate. Şi vei merge să aglomerezi spitalele din ce în ce mai mult. Cam asta este reforma pe care o gândeşte Guvernul Bolojan şi ministrul Rogobete”, a conchis Petrişor Peiu.