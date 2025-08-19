Piaţa FMCG din România a crescut cu 11% în prima jumătate a anului 2025

Piaţa bunurilor de larg consum (FMCG) din România a înregistrat o creştere de 11% în primele şase luni din 2025, jumătate din avans fiind generat de inflaţie, iar restul de creşterea volumelor şi de orientarea consumatorilor spre produse mai scumpe, arată datele YouGov Shopper, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Raportul subliniază şi o redresare a frecvenţei de cumpărare, după scăderea din anul precedent. Promoţiile au continuat să influenţeze deciziile consumatorilor, însă avansul acestora s-a temperat, cu impact mai vizibil în categorii precum bere, vin, dulciuri, hrană pentru animale şi produse de curăţenie, în timp ce în lactate, ulei, cafea şi alimente congelate ponderea lor s-a redus.

„Fenomenul promoţional se manifestă în continuare în toate canalele de comerţ, chiar cu o intensitate mai mare în magazinele online, supermarketuri şi în retailul tradiţional. Însă avansul promoţiilor a încetinit în acest an”, a declarat Diana Scăunaşu, Managing Director YouGov Shopper România.

Datele mai arată că brandurile de producător şi-au consolidat cota, acoperind trei sferturi din consumul casnic FMCG, în timp ce mărcile private au pierdut teren, inclusiv în segmentul premium.

La nivel de canale de vânzare, discounterii se apropie de pragul de 30% cotă de piaţă, în timp ce comerţul tradiţional a coborât sub 25%. Intrarea Auchan pe segmentul de discount, prin ATAC, a accelerat creşterea acestui format. Hypermarketurile şi-au redus uşor ponderea până la 24,5%, iar magazinele online au raportat un avans de 25% în semestru, pe fondul creşterii penetrării, frecvenţei de achiziţie şi a valorii coşului mediu.