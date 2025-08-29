PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0672 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,43 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0672 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 16:30, un euro era tranzacţionat la 1,1664 dolari, în apreciere cu 0,22% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16383 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1628 şi un maxim de 1,1687.

Dolarul american a scăzut cu 1,86 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3495 lei, faţă de 4,3681 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,88 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4325 lei, faţă de 5,4137 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 475,4400 lei, în apreciere cu 0,9602 lei comparativ cu 474,4798 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.