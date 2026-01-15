PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0897 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0897 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 17:00, un euro era tranzacţionat la 1,6540 dolari, în apreciere cu 0,13% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1643 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,6360 şi un maxim de 1,1660.

Dolarul american a crescut cu 0,32 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3658 lei, faţă de 4,3564 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 1,16 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4532 lei, faţă de 5,4650 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 650,6110 lei, în apreciere cu 7,4148 lei comparativ cu 643,3615 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.