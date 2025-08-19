PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0588 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0588 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1674 dolari, în depreciere cu 0,20% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,17096 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1671 şi un maxim de 1,1715.

Dolarul american a scăzut cu 0,05 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3326 lei, faţă de 4,3331 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 1,02 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3652 lei, faţă de 5,3754 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 466,4968 lei, în depreciere cu 1,0355 lei comparativ cu 467,1788 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.