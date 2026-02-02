Plan discret al Vaticanului: un bistrou pe acoperişul Bazilicii Sfântul Petru

English Version

Vaticanul pregăteşte, cu maximă discreţie, deschiderea unui bistrou pe terasa situată în vârful Bazilicii Sfântul Petru, unul dintre cele mai sacre şi vizitate locuri ale creştinătăţii. Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul italian Il Messaggero şi preluată de agenţia de presă ANSA, stârnind deja curiozitate şi controverse în spaţiul public. Iniţiativa ar marca o premieră pentru statul papal, care până acum a evitat asocierea directă dintre spaţiile de cult şi activităţile comerciale de tip restaurant, chiar şi în contextul fluxului masiv de turişti.

• Un spaţiu existent, transformat pentru public

Potrivit Il Messaggero, viitorul bistrou nu va presupune construirea unei structuri noi, ci va fi amenajat într-un spaţiu deja existent pe terasă, situat în apropierea statuilor apostolilor care domină Piaţa Sfântul Petru. Zona respectivă era folosită până acum ca spaţiu de depozitare pentru materiale destinate angajaţilor bazilicii. Această soluţie ar permite Vaticanului să evite modificări arhitecturale majore într-un ansamblu cu o valoare istorică şi simbolică excepţională, dar şi să accelereze procesul de amenajare.

• Un proiect gândit pentru Jubileu, amânat din motive tehnice

Publicaţia romană notează că ideea deschiderii unui bistrou pe terasa bazilicii datează de anul trecut, când Vaticanul intenţiona să marcheze astfel Jubileul Bisericii Catolice. Planul nu a fost însă pus în aplicare la acel moment, din cauza unor dificultăţi tehnice care au împiedicat amenajarea spaţiului în condiţii de siguranţă şi conformitate. Surse citate de presa italiană susţin că aceste probleme ar fi fost între timp depăşite.

Conform informaţiilor apărute în presa italiană, materialele necesare amenajării bistroului au fost deja livrate, iar lucrările ar fi în desfăşurare. Deşi Vaticanul nu a confirmat oficial proiectul, lipsa unei dezminţiri alimentează speculaţiile privind iminenţa deschiderii localului. Jurnaliştii italieni avansează ipoteza că bistroul ar putea fi deschis publicului înainte de sfârşitul acestui an, ceea ce ar transforma terasa Bazilicii Sfântul Petru nu doar într-un punct de belvedere, ci şi într-un spaţiu de relaxare pentru vizitatori.

• Între sacru şi turism

Dacă proiectul va fi realizat, Vaticanul se va confrunta inevitabil cu dezbateri legate de echilibrul dintre caracterul sacru al locului şi presiunile turismului modern. Pentru unii, iniţiativa ar putea fi văzută ca un gest pragmatic, adaptat realităţilor contemporane. Pentru alţii, deschiderea unui bistrou într-un asemenea spaţiu simbolic ar putea ridica semne de întrebare privind comercializarea excesivă a patrimoniului religios.