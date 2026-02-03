Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Planul lui Trump pentru metale rare impulsionează acţiunile

U.B.
Internaţional / 3 februarie, 07:42

Planul lui Trump pentru metale rare impulsionează acţiunile

Acţiunile companiilor americane din sectorul metalelor rare au înregistrat luni creşteri semnificative, după ce au apărut informaţii privind un plan al preşedintelui Donald Trump pentru constituirea unui stoc strategic de minerale esenţiale, conform CNBC. Iniţiativa ar urma să reducă dependenţa Statelor Unite de China şi să asigure un lanţ de aprovizionare intern pentru industriile critice, adaugă sursa citată.

Planul, denumit Project Vault, prevede crearea unui stoc fără precedent de minerale critice, destinat sectorului privat american, potrivit unor oficiali ai Casei Albe, subliniază CNBC. Agenţia subliniază că iniţiativa ar combina 1,67 miliarde de dolari capital privat cu un împrumut de 10 miliarde de dolari de la U.S. Export-Import Bank.

Obiectivul proiectului este sprijinirea industriilor vitale pentru vehicule electrice, sisteme de apărare şi tehnologii avansate, conform sursei citate. În urma anunţului, acţiunile operatorului minei Mountain Pass din California, MP Materials, au urcat cu 6% în primele ore de tranzacţionare, precizează CNBC. Alte companii din sector, precum USA Rare Earth şi Critical Metals Corp., au înregistrat creşteri de 13%, respectiv 12%, evidenţiază agenţia de presă.

USA Rare Earth a purtat deja discuţii cu secretarul Comerţului, Howard Lutnick şi a prezentat activele sale de minerit şi producţia internă de magneţi pentru un posibil parteneriat federal, menţionează sursa citată. Compania ar putea primi aproximativ 1,6 miliarde de dolari, împreună cu o participaţie a guvernului, sub anumite condiţii, potrivit CNBC.

Iniţiativa face parte, conform agenţiei de presă, dintr-o strategie mai largă a Washingtonului de consolidare a controlului asupra lanţului de aprovizionare cu metale rare. Vara trecută, Departamentul Apărării a semnat un acord istoric cu MP Materials, incluzând participaţie guvernamentală, preţ minim garantat şi contract pe termen lung pentru achiziţia unei cantităţi fixe de minerale şi magneţi, conform CNBC.

