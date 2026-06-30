Plenul Senatului a adoptat proiectul de lege pentru înfiinţarea conturilor individuale de investiţii pentru viitor

Senatoarea Gabriela Horga a anunţat că plenul Senatului a adoptat proiectul de lege referitor la înfiinţarea conturilor individuale de investiţii pentru viitor, un instrument financiar destinat suplimentării veniturilor populaţiei la vârsta pensionării, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

Noul mecanism oferă cetăţenilor posibilitatea de a alege volumul şi destinaţia plasamentelor în acţiuni, titluri de stat, obligaţiuni sau fonduri de tip ETF, transmite sursa citată.

„Conturile de investiţii pentru viitor, alături de pensiile administrate privat, vor suplimenta veniturile fiecărui pensionar din sistemul public şi vor garanta un trai decent la bătrâneţe”, a scris Gabriela Horga pe pagina sa de socializare.

Iniţiativa legislativă vizează contracararea efectelor declinului demografic asupra sistemului public de pensii, în condiţiile în care rata de înlocuire a salariului prin pensie înregistrează o estimare de scădere de la 43% în prezent până la 24% în anii următori, conform datelor expuse.

Câştigurile realizate pe durata deţinerii acestor conturi beneficiază de scutiri de impozite şi contribuţii sociale, conform informaţiilor de pe Facebook.

Facilităţile fiscale urmăresc redirecţionarea unei părţi din economiile populaţiei din depozite bancare şi numerar către instrumente cu randamente superioare, informează sursa menţionată.

„Acest instrument cu facilităţi fiscale va încuraja mutarea unei părţi a acestor economii în investiţii cu randament pentru viitorul fiecărui cetăţean care utilizează facilitatea”, a menţionat iniţiatoarea proiectului, conform mesajului publicat.

Aproximativ 85% din activele financiare ale gospodăriilor din România sunt păstrate în prezent în depozite bancare clasice, transmite textul. Piaţa internă de capital are posibilitatea să se dezvolte prin atragerea acestor resurse financiare şi să asigure finanţarea companiilor româneşti, a afirmat senatoarea Gabriela Horga, potrivit mesajului online. Proiectul legislativ a primit un singur vot împotrivă în plenul Senatului şi a beneficiat de sprijinul tehnic al Ministerului Finanţelor, al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Bursei de Valori Bucureşti, a precizat reprezentanta PNL, transmite sursa citată.