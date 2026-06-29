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PNRR: Investiţie de 100 de milioane de lei în şcoli

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 29 iunie

PNRR: Investiţie de 100 de milioane de lei în şcoli

Un amplu proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de aproximativ 100 de milioane de lei, a fost finalizat de Consiliul Judeţean Iaşi, vizând modernizarea şi dotarea a 107 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ. Investiţia a inclus mobilier nou, materiale didactice şi echipamente digitale pentru şcoli, grădiniţe şi unităţi conexe, într-un efort de modernizare a infrastructurii educaţionale şi de reducere a decalajelor dintre mediul urban şi cel rural.

Laboratoare digitale şi săli de clasă modernizate

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a subliniat că adevărata valoare a proiectului nu se măsoară doar în cifre, ci şi în impactul asupra elevilor şi profesorilor. „Dincolo de valoarea financiară uriaşă, pentru mine cel mai mult contează bucuria din ochii unui elev care descoperă un laborator nou sau şansa unui profesor de a preda la standarde europene”, a declarat acesta. În cadrul proiectului au fost dotate: 78 de laboratoare de informatică din şcoli primare, gimnaziale, licee şi unităţi conexe; 3 laboratoare informatice destinate grădiniţelor; 1.534 de săli de clasă şi spaţii pentru activităţi extraşcolare cu echipamente digitale moderne; 1.483 de săli de clasă şi grupe cu mobilier şi materiale didactice noi.

Investiţii în laboratoare de ştiinţe şi cabinete şcolare

Modernizarea a inclus şi 75 de laboratoare de ştiinţe, dotate cu mobilier şi materiale specifice. Dintre acestea, 62 au primit suplimentar echipamente digitale pentru activităţi moderne de predare şi învăţare. Totodată, proiectul a vizat: 162 de cabinete şcolare şi cabinete de asistenţă psihopedagogică; săli de sport dotate cu mobilier, materiale sportive şi echipamente digitale.

O componentă importantă a investiţiei a fost dedicată învăţământului profesional şi tehnic. Astfel, au fost modernizate: 19 ateliere de practică, echipate cu materiale şi utilaje de specialitate; 24 de ateliere dotate cu tehnologii şi componente digitale avansate. Potrivit autorităţilor, aceste investiţii urmăresc pregătirea unei viitoare forţe de muncă adaptate cerinţelor economiei moderne şi accelerarea procesului de digitalizare a educaţiei.

Apel către şcoli: „Folosiţi zilnic aceste laboratoare”

Prezentă la eveniment, Luciana Antoci, consilier pe educaţie în Cancelaria Prim-Ministrului, a transmis un mesaj directorilor şi profesorilor din unităţile beneficiare, îndemnându-i să utilizeze permanent noile dotări. „Investiţia reală nu este în euro, ci în încrederea pe care o sădim în elevii noştri. Dacă prin aceste dotări măcar un copil din Iaşi va alege să rămână în ţară şi să devină inginer, profesor, medic, programator sau cercetător, atunci toate eforturile au meritat”, a afirmat aceasta. Consilierul pe educaţie a subliniat că laboratoarele şi echipamentele achiziţionate trebuie transformate în instrumente de lucru folosite zilnic, astfel încât investiţia să producă efecte reale asupra calităţii procesului educaţional.

Modernizarea celor 107 unităţi şcolare urmăreşte crearea unor condiţii de studiu comparabile cu standardele europene şi oferirea unor şanse egale de dezvoltare pentru elevi, indiferent de mediul din care provin.

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