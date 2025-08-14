Poliţia de Frontieră suplimentează personalul în minivacanţa de Sfânta Maria

Poliţia de Frontieră Română anunţă măsuri speciale pentru perioada 15-17 august, în contextul minivacanţei de Sfânta Maria, când se aşteaptă un număr crescut de treceri ale graniţei, conform unui comunicat emis redacţiei. Aproximativ 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona zilnic în punctele de trecere şi în zonele de competenţă, pentru a asigura un control rapid şi sigur.

La frontierele cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, a fost suplimentat numărul poliţiştilor din cabinele de control şi al arterelor de verificare, iar acolo unde va fi nevoie se vor utiliza staţii imobile. Măsuri similare se aplică şi în cazul traficului de marfă, pentru a fluidiza procesarea camioanelor.

La graniţele interne cu Ungaria şi Bulgaria, circulaţia se desfăşoară fără oprire în fostele puncte de trecere, însă călătorii trebuie să aibă documente de identitate sau paşaport valabile. Minorii trebuie să fie însoţiţi de actele prevăzute de lege, inclusiv acorduri notariale, dacă este cazul.

Pe aeroporturile internaţionale, autorităţile recomandă pasagerilor să respecte orele de prezentare stabilite de companiile aeriene şi administraţiile aeroportuare, pentru a evita întârzierile în contextul aglomeraţiei.

Instituţia menţine legătura permanentă cu autorităţile similare din statele vecine şi recomandă utilizarea tuturor punctelor de frontieră deschise în regim internaţional, pentru a preveni supraaglomerarea unora dintre ele.