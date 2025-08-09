POLITICO: Guvernele străine au investit masiv în lobby pentru a-l influenţa pe Trump privind tarifele, dar majoritatea au eşuat

Ţările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane de dolari în acest an pe lobbyişti conectaţi la preşedintele Donald Trump, în încercarea de a evita tarifele vamale care ar putea afecta grav economiile lor. Cu toate acestea, majoritatea acestor eforturi nu au avut rezultatele scontate, potrivit POLITICO.

Datorită politicii fragmentate a lui Trump privind tarifele - care variază de la 15% pentru principalii parteneri comerciali, până la cote cuprinse între 10% şi 41% pentru alte state - metodele tradiţionale de lobby din Washington par să fi avut un impact redus.

Cel puţin 30 de ţări au angajat lobbyişti cu legături în administraţia Trump, printre care mari parteneri comerciali ai SUA, precum Coreea de Sud şi Japonia, dar şi state mai mici, precum Bosnia sau Ecuador. Totuşi, aceste demersuri nu au reuşit să le scutească de tarifele dure.

„Conducerea actuală de la Washington pare să schimbe fundamental modul clasic de a face politică. Nu este doar o problemă comercială, ci şi una diplomatică şi relaţională”, a declarat Mukesh Aghi, directorul executiv al Forumului de Parteneriat Strategic SUA-India. „Modelul vechi de influenţare nu mai funcţionează.”

Un exemplu este India, care, deşi a angajat în aprilie pe Jason Miller, consilier apropiat al lui Trump, a fost totuşi afectată recent de majorarea tarifelor până la 50%, ca urmare a achiziţiilor de petrol rusesc şi a lipsei unui acord comercial.

India a semnat un contract anual de 1,8 milioane de dolari cu Miller pentru consiliere strategică, planificare tactică şi gestionarea relaţiilor cu guvernul şi publicul, conform documentelor oficiale. De asemenea, experienţele Canadei şi Mexicului sunt relevante: deşi provinciile canadiene au apelat la lobbyişti, ţara a fost totuşi afectată de tarife. În schimb, Mexicul, care nu a angajat lobbyişti, s-a bazat pe relaţia personală a preşedintei Claudia Sheinbaum cu Trump, o abordare care a avut un succes ceva mai mare.