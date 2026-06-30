Politico: Kaja Kallas se întâlneşte cu Recep Tayyip Erdoğan înaintea summitului NATO

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, se întâlneşte astăzi cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan pentru pregătirea summitului NATO de la Ankara din perioada 7-8 iulie, potrivit publicaţiei POLITICO.

Vizita oficială la nivel înalt include participarea comisarului pentru extindere, Marta Kos, şi a comisarului pentru migraţie, Magnus Brunner, informează sursa citată.

Delegaţia Uniunii Europene urmăreşte strângerea relaţiilor cu Ankara în contextul conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu, transmite platforma media.

„Turcia este un partener esenţial pentru apărare, migraţie, comerţ şi stabilitate regională. Discuţiile de marţi vizează calea de urmat în privinţa Iranului, Siriei, Fâşiei Gaza şi a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, declară un membru din echipa oficialului Kaja Kallas.

Discuţiile diplomatice abordează, de asemenea, planurile pentru reducerea barierelor comerciale şi dezvoltarea rutei logistice denumite „coridorul de mijloc”.Acest traseu comercial conectează Asia şi Europa cu ocolirea teritoriului Federaţiei Ruse, notează sursa menţionată. Dialogul are loc în ciuda blocării procesului de aderare a Turciei la blocul comunitar şi a criticilor privind statul de drept, informează publicaţia europeană.

„O cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană şi Turcia ne serveşte tuturor. Împreună cu Turcia, dorim să ne îndreptăm în direcţia unei mai mari stabilităţi şi a mai multor certitudini în întreaga regiune”, declară Marta Kos, comisarul european pentru extindere.

Liderii europeni mizează pe succesul reuniunii NATO de săptămâna viitoare pentru stabilizarea relaţiilor transatlantice în urma criticilor venite de la Washington, potrivit sursei citate.

Parteneriatul strategic cu Ankara primeşte prioritate în agenda curentă de securitate a Comisiei Europene, transmite publicaţia menţionată.