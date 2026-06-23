Politico: Ungaria amână procesul de aderare la UE pentru Ucraina şi Moldova

Ungaria a blocat o etapă procedurală esenţială necesară pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în cazul Ucrainei şi Republicii Moldova, potrivit POLITICO.

Decizia Budapestei opreşte trimiterea unei scrisori oficiale în numele celor 27 de state membre către Consiliul European şi Comisia Europeană, document care reflectă poziţia comună a blocului comunitar. Ungaria a reprezentat singurul vot împotrivă în cadrul procedurii care impune unanimitate, iar reluarea discuţiilor este programată pentru săptămâna viitoare. Această opoziţie afectează direct calendarul stabilit de Kiev şi Chişinău, care urmăreau deschiderea tuturor celor şase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie, conform sursei citate.

Premierul ungar Peter Magyar susţine decizia executivului său prin necesitatea respectării etapelor tehnice şi prin evitarea unui tratament discriminatoriu faţă de alte state candidate, relatează sursa menţionată.

„Există şase clustere în total şi nu considerăm că deschiderea lor simultană este o idee bună - în parte pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă şi în parte pentru că ar transmite un mesaj greşit ţărilor din Balcanii de Vest.”, a declarat Peter Magyar, conform Politico.

Poziţia rezervată a noului guvern de la Budapesta s-a manifestat şi săptămâna trecută, când oficialii ungari au solicitat eliminarea menţiunii „cât mai curând posibil” cu privire la integrarea Ucrainei din concluziile oficiale ale reuniunii liderilor europeni, mai adaugă sursa citată.