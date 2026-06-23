Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Politico: Ungaria amână procesul de aderare la UE pentru Ucraina şi Moldova

A.M.
Internaţional / 23 iunie, 20:31

Politico: Ungaria amână procesul de aderare la UE pentru Ucraina şi Moldova

Ungaria a blocat o etapă procedurală esenţială necesară pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în cazul Ucrainei şi Republicii Moldova, potrivit POLITICO.

Decizia Budapestei opreşte trimiterea unei scrisori oficiale în numele celor 27 de state membre către Consiliul European şi Comisia Europeană, document care reflectă poziţia comună a blocului comunitar. Ungaria a reprezentat singurul vot împotrivă în cadrul procedurii care impune unanimitate, iar reluarea discuţiilor este programată pentru săptămâna viitoare. Această opoziţie afectează direct calendarul stabilit de Kiev şi Chişinău, care urmăreau deschiderea tuturor celor şase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie, conform sursei citate.

Premierul ungar Peter Magyar susţine decizia executivului său prin necesitatea respectării etapelor tehnice şi prin evitarea unui tratament discriminatoriu faţă de alte state candidate, relatează sursa menţionată.

„Există şase clustere în total şi nu considerăm că deschiderea lor simultană este o idee bună - în parte pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă şi în parte pentru că ar transmite un mesaj greşit ţărilor din Balcanii de Vest.”, a declarat Peter Magyar, conform Politico.

Poziţia rezervată a noului guvern de la Budapesta s-a manifestat şi săptămâna trecută, când oficialii ungari au solicitat eliminarea menţiunii „cât mai curând posibil” cu privire la integrarea Ucrainei din concluziile oficiale ale reuniunii liderilor europeni, mai adaugă sursa citată.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 21:31)

    Astia sunt hungaristanezii, vesnic cu santajul:-)...va dati seama cat ne-au faultat pe noi la aderare, de ne-am procopsit cu scoli in hungaristaneza, Judecator la CCR hungaristanez, cultura Romaneasca condusa de hungaristanezi, toate marile investitii energetice si de infrastructura blocate de hungaristanezi...tot "elore"!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 22:06)

    1. Singura sansa a Rep Moldova e Unirea rapida si imediata cu Romania. Am tot zis asta. Intrarea in UE cu toti pasii de aoclo si toata birocratia.... nu functioneaza, pur si simplu nu merge.

    2. Romania sa isi modifice Constitutia in asa fel incat sa permita unor tari sau unor regiuni ale altor tari sa se uneasca in urma exprimarii vointei populare de acolo (referendumuri) in vederea unirii cu Tara Mama Romania.  

    3. Ungaria pentru atitudinea sa mizerabila are soarta legata in viitor. Va mai pierde 2/3 din teritoriu pentru cum se poarta cu Romania, Rep Moldova si Ucraina. I-am legat in viitor, nu mai au scapare.  

    Ban.Cher.Vali 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb