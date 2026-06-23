Politico: Ungaria amână procesul de aderare la UE pentru Ucraina şi Moldova

Ungaria a blocat o etapă procedurală esenţială necesară pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în cazul Ucrainei şi Republicii Moldova, potrivit POLITICO.
Decizia Budapestei opreşte trimiterea unei scrisori oficiale în numele celor 27 de state membre către Consiliul European şi Comisia Europeană, document care reflectă poziţia comună a blocului comunitar. Ungaria a reprezentat singurul vot împotrivă în cadrul procedurii care impune unanimitate, iar reluarea discuţiilor este programată pentru săptămâna viitoare. Această opoziţie afectează direct calendarul stabilit de Kiev şi Chişinău, care urmăreau deschiderea tuturor celor şase clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie, conform sursei citate.
Premierul ungar Peter Magyar susţine decizia executivului său prin necesitatea respectării etapelor tehnice şi prin evitarea unui tratament discriminatoriu faţă de alte state candidate, relatează sursa menţionată.
„Există şase clustere în total şi nu considerăm că deschiderea lor simultană este o idee bună - în parte pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă şi în parte pentru că ar transmite un mesaj greşit ţărilor din Balcanii de Vest.”, a declarat Peter Magyar, conform Politico.
Poziţia rezervată a noului guvern de la Budapesta s-a manifestat şi săptămâna trecută, când oficialii ungari au solicitat eliminarea menţiunii „cât mai curând posibil” cu privire la integrarea Ucrainei din concluziile oficiale ale reuniunii liderilor europeni, mai adaugă sursa citată.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 21:31)
Astia sunt hungaristanezii, vesnic cu santajul:-)...va dati seama cat ne-au faultat pe noi la aderare, de ne-am procopsit cu scoli in hungaristaneza, Judecator la CCR hungaristanez, cultura Romaneasca condusa de hungaristanezi, toate marile investitii energetice si de infrastructura blocate de hungaristanezi...tot "elore"!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 22:06)
1. Singura sansa a Rep Moldova e Unirea rapida si imediata cu Romania. Am tot zis asta. Intrarea in UE cu toti pasii de aoclo si toata birocratia.... nu functioneaza, pur si simplu nu merge.
2. Romania sa isi modifice Constitutia in asa fel incat sa permita unor tari sau unor regiuni ale altor tari sa se uneasca in urma exprimarii vointei populare de acolo (referendumuri) in vederea unirii cu Tara Mama Romania.
3. Ungaria pentru atitudinea sa mizerabila are soarta legata in viitor. Va mai pierde 2/3 din teritoriu pentru cum se poarta cu Romania, Rep Moldova si Ucraina. I-am legat in viitor, nu mai au scapare.
Ban.Cher.Vali