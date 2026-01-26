Polo: Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria

Naţionala Serbiei a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatul European de la Belgrad, după finala cu Ungaria. Bronzul a revenit Greciei. Echipa României a încheiat pe locul 8.

În finala mică a CE de la Belgrad, Grecia - Italia, scor 12-5, iar pentru trofeul continental, Serbia - Ungaria, scor 10-7.

Naţionala României a încheiat participarea la CE2026 pe locul 8, în urma rezultatelor: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia (grupa preliminară D); 9-17 cu Croaţia, 15-10 cu Georgia, 9-18 cu Grecia (grupa principală F); 15-21 cu Muntenegru (locurile 7-8).

La CE din 2024, România s-a clasat tot pe locul 8, iar trofeul a revenit Spaniei, care a învins Croaţia în finală (11-10).

Clasamentul final al Campionatului European de la Belgrad: 1. Serbia, 2. Ungaria, 3. Grecia, 4. Italia, 5. Spania, 6. Croaţia, 7. Muntenegru, 8. România, 9. Franţa, 10. Georgia, 11. Olanda, 12. Turcia, 13. Malta, 14. Slovacia, 15. Slovenia, 16. Israel.