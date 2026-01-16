Producătorul german de automobile sport Porsche a raportat o scădere de 10% a vânzărilor în 2025, pe fondul condiţiilor dificile de pe piaţa auto şi al concurenţei tot mai acerbe, potrivit DPA.

Conform sursei citate, Porsche a livrat anul trecut 279.400 de maşini sport şi vehicule de teren.

În China, cea mai mare piaţă auto din lume, vânzările au înregistrat un recul de 26% în 2025, ajungând la 41.900 de unităţi, marcând astfel al patrulea an consecutiv de scădere, de la 95.700 de vehicule livrate în 2021, a relatat DPA. Fostul CEO, Oliver Blume, afirmase anul trecut de mai multe ori că piaţa de lux din China aproape s-a prăbuşit, ca urmare a reticenţei consumatorilor de a cheltui, în contextul crizei imobiliare din ţară, a informat sursa citată.

În Germania, livrările au scăzut cu 16%, iar în restul Europei cu 13%, a subliniat DPA. În alte regiuni, precum Africa, America Latină, Australia, Japonia şi Coreea de Sud, au fost raportate doar scăderi uşoare, potrivit sursei citate.

America de Nord rămâne cea mai importantă piaţă pentru Porsche, cu vânzări stabile faţă de 2024, în ciuda taxelor vamale, aproximativ 86.200 de vehicule fiind livrate în regiune, a mai transmis DPA.