Portughezul Nani a revenit în activitate şi a semnat un contract în Kazahstan

Fostul internaţional portughez Nani a semnat cu FK Aktobe (Kazahstan) şi astfel renunţă temporar la retragerea din fotbal, anunţată în decembrie 2024. El va ocupa şi funcţia de consilier.

Fostul internaţional îşi reia activitatea pentru un sezon şi va îndeplini rolul de jucător şi pe cel consilier în cadrul clubului, care a terminat pe locul cinci în sezonul trecut şi va începe noul sezon în următoarele săptămâni.

Atacantul se retrăsese însă la începutul lunii decembrie 2024, după o perioadă petrecută la Estrela Amadora, în Portugalia. Rămâne de văzut în ce formă este portughezul în vârstă de 39 de ani, care a câştigat Euro, Liga Campionilor şi Premier League de patru ori cu Manchester United (230 de meciuri între 2007 şi 2014).

La Aktobe, Nani va fi coleg cu Andrei Vlad.