PPC Energie amână emiterea facturilor pentru luna iulie, din cauza modificărilor sistemelor IT impuse de noua cotă TVA

PPC Energie a anunţat că facturile pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale aferente lunii iulie vor fi emise cu întârziere, începând cu data de 21 august, ca urmare a actualizării sistemelor informatice pentru integrarea noii cote de TVA de 21%, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Compania a transmis că perioada de plată a facturilor va rămâne neschimbată, în funcţie de termenul contractual, astfel încât clienţii să nu fie penalizaţi de întârzierea emiterii. În plus, cei care întâmpină dificultăţi financiare pot solicita eşalonarea sumelor prin intermediul call-center-ului, contului myPPC, formularului online sau în magazinele PPC Energie.

Noile facturi vor include, pe lângă tarifele actualizate din contractele de furnizare, un cod de bare suplimentar pentru plata la oficiile poştale, destinat clienţilor aflaţi în sărăcie energetică, conform cadrului legislativ recent. Detalii suplimentare despre acest mecanism sunt disponibile pe site-ul companiei.

PPC Energie recomandă clienţilor fără contoare inteligente să transmită lunar indexul prin platforma myPPC sau apelând numărul 021.9977. De asemenea, utilizatorii pot accesa funcţia myEnergy Coach şi portalul Electripedia pentru sfaturi privind eficienţa energetică.