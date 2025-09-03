Prejudiciu de peste 90 milioane lei descoperit în comerţul cu maşini second-hand

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în colaborare cu procurorii DNA, au identificat un prejudiciu de peste 90 milioane de lei din TVA, în urma unor controale efectuate la mai multe firme interconectate care comercializau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

Frauda era realizată printr-un lanţ de firme de tip „conductă”, care cumpărau autoturisme din UE şi le revindeau altor societăţi implicate chiar în achiziţia iniţială, maşinile ajungând ulte-rior la persoane fizice sau juridice. Pentru a simula tranzacţii comerciale, în circuit erau in-troduse şi articole fără utilitate reală, precum materiale sau încălţăminte, cu scopul de a crea cheltuieli artificiale şi de a diminua obligaţiile fiscale.

Acţiunea de control a vizat 17 locaţii din Galaţi, Bârlad, Roman, Iaşi, Vaslui, Arad, Cluj, Braşov şi Otopeni - Ilfov, fiind derulată în paralel cu percheziţiile DNA.

Ministerul Finanţelor subliniază că piaţa maşinilor second-hand este afectată de practici ile-gale care distorsionează concurenţa şi dezavantajează companiile care respectă legea.