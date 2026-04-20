Premier League: Manchester City a învins pe Arsenal

Echipa engleză Manchester City a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, de liderul Arsenal Londra, în etapa a 33-a din Premier League, potrivit news.ro.

Echipa lui Guardiola şi-a dorit mult să reducă distanţa dintre ea şi liderul Arsenal, iar Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 16 al meciului de pe Etihad Stadium. Bucuria gazdelor nu a durat însă mult, pentru că după numai două minute Kai Havertz a adus egalarea pentru trupa lui Arteta.

În cele din urmă a fost misiunea golgeterului de serviciu, Erling Haaland, să înscrie golul victoriei ”cetăţenilor”, în minutul 65, şi Manchester City - Arsenal Londra a fost 2-1.

Arsenal conduce în clasament, cu 70 de puncte din 32 de meciuri, dar Manchester City a recuperat mult din diferenţă şi este a doua, cu 67 de puncte, cu acelaşi număr de meciuri jucate precum ”tunarii”, 32.