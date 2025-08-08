Premierul Bolojan le cere miniştrilor să-şi publice declaraţiile de avere şi interese

Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat vineri tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declaraţiile de avere şi de interese completate după numirea în funcţie, însoţite de acordul pentru publicarea acestora pe site-ul oficial al Guvernului României, conform unui comunicat al executivului.

Demersul vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale din 29 mai 2025 (Decizia nr. 297), care a stabilit că publicarea acestor declaraţii conform Legii nr. 176/2010 poate încălca dreptul la viaţă intimă, familială şi privată. Cu toate acestea, premierul consideră că responsabilitatea morală şi angajamentul politic faţă de transparenţă trebuie să prevaleze în cazul ocupării unei funcţii publice.

„Transparenţa în exercitarea funcţiei publice nu este doar o obligaţie legală, ci un principiu care stă la baza funcţionării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declaraţiilor de avere şi de interese este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor şi o dovadă de respect faţă de valorile democratice”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul le-a mai cerut miniştrilor să publice aceste documente şi pe site-urile ministerelor pe care le conduc, încurajând extinderea acestei practici şi în cazul celorlalte persoane cu funcţii de demnitate publică din instituţiile respective.

Comunicatul Guvernului nu precizează dacă vor exista consecinţe pentru miniştrii care aleg să nu publice declaraţiile. Solicitarea este însă parte a angajamentului pentru transparenţă şi integritate, asumat de cabinetul Bolojan la momentul învestirii.