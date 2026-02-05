Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Premierul discută despre centrala de la Mintia

O.S.
Politică / 5 februarie, 13:34

Sursa foto:Facebook/Ilie Bolojan

Sursa foto:Facebook/Ilie Bolojan

Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Mass Global Energy Rom pentru discuţii privind dezvoltarea centralei pe gaze naturale de la Mintia, proiect energetic major în România, conform Agerpres.

Discuţiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, calendarului de implementare şi colaborării dintre autorităţile române şi investitor, pentru atingerea obiectivelor naţionale de securitate energetică, în contextul evoluţiilor regionale şi europene, potrivit sursei.

Potrivit datelor prezentate de companie, proiectul de la Mintia vizează atingerea, în acest an, a unei capacităţi instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, după finalizare, cea mai mare unitate de producţie a energiei electrice pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament, relatează sursa menţionată.

"Până în prezent, investiţiile realizate la Mintia se ridică la aproximativ 1,2 miliarde de euro. Proiectul utilizează echipamente de ultimă generaţie, iar testele pentru punerea în funcţiune a turbinelor pe gaz sunt programate în acest an. Producţia de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026", a informat sursa.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că proiectul este esenţial pentru creşterea capacităţii de producţie a energiei electrice şi pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional, adăugând că Guvernul va susţine în continuare implementarea investiţiei şi coordonarea instituţională, potrivit Agerpres.

Un aspect important al discuţiilor a fost racordarea centralei la reţelele de gaze naturale şi energie electrică, conform sursei.

"A fost subliniată importanţa accelerării lucrărilor de racordare la Sistemul Energetic Naţional, realizate împreună cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcţiune a centralei. Finalizarea conexiunilor va permite funcţionarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la reţeaua Transelectrica cât mai rapid posibil", a mai informat sursa.

Reprezentanţii Mass Global Energy Rom au anunţat, în cadrul întâlnirii, planul de a dezvolta în România o nouă investiţie în capacităţi de stocare a energiei electrice de tip BESS, estimată la circa 1 miliard de euro, potrivit Agerpres.

"Proiectul va avea o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru-cinci locaţii, inclusiv la Mintia. Obiectivul său este echilibrarea sistemului energetic şi furnizarea de energie în orele de vârf, la preţuri accesibile pentru cetăţeni", subliniază sursa.

La întâlnire au participat George Niculescu, preşedintele ANRE, şi Raul Gutin, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, conform Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 13:56)

    Premier Energyy to thă muuun ! (împins de Mutualele și ETFurile lui Gouda)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

