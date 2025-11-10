Premierul moldovean, Alexandru Munteanu - vizită oficială, la Bucureşti

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, la Bucureşti, prima sa vizită externă oficială de la numirea în funcţie.

El va avea o întrevedere, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual, urmată de declaraţii de presă comune.

"Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni", se arată în comunicat.