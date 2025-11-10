Premierul moldovean, Alexandru Munteanu - vizită oficială, la Bucureşti

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, la Bucureşti, prima sa vizită externă oficială de la numirea în funcţie.
El va avea o întrevedere, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual, urmată de declaraţii de presă comune.
"Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni", se arată în comunicat.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 13:16)
Normal. Să le băgăm gaz, energie și altele în mod opac. Cât cheltuim anual cu așa-zișii frații de peste Prut?
Vreo 40 - 50 la sută au cetățenie română și vreo 10 - 12 la sută se declară la sondaje români. Mulțumim Chiorului.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 14:03)
Pe cine intrebi asta cu cat cheltuim? Ca energia le-o vindem nu le-o facem cadou.
2. Basarabia a intrat pe furis in EU si romanii abia
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 14:13)
In ce priveste interesele si beneficiile, ele sunt unidirectionala chiar daca si Romania e intr o situatie f grea! Deci partidul acesta promovat ca pro european, al d Sandu nu a gasit pe nimeni mai potrivit decat un camarad cu mai multe cetatenii care si a facut averea in Ucraina in ultimii 20 de ani! Lucraturile astea subterane care demoleaza democratiile miros a intrigi de srvicii secrete! Peste 4 ani ne trezim cu tipul asta ca va candida si in Romania la presedintie, ca exista nucleul acela mobil de 1 milion de basarabeni cu pasaport romanssc si... cum sa rateze intrigantii de serviciu aceasta oportunitate!