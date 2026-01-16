Premierul slovac se va întâlni cu Trump pentru a consolida relaţiile şi a discuta achiziţia unui reactor nuclear

Premierul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă în Florida cu preşedintele american Donald Trump pentru a consolida relaţiile bilaterale şi pentru a discuta o posibilă achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA în valoare de circa 15 miliarde de euro, potrivit EFE.

Conform sursei citate, Robert Fico, un politician social-democrat, dar apropiat de premierul ungar Viktor Orban prin poziţiile sale conservatoare criticate de Bruxelles şi prin refuzul său de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia, este de asemenea apropiat ideologic de Trump şi se declară un admirator al acestuia. Întâlnirea lor va avea loc sâmbătă, la ora 20:30 GMT, la reşedinţa lui Trump de la Mar-a-Lago, a relatat EFE.

Premierul slovac se află deja în SUA şi va fi prezent la Washington pentru semnarea unui acord interguvernamental între SUA şi Slovacia privind cooperarea în domeniul energiei nucleare, a mai informat sursa amintită.