Presa italiană dezvăluie numele unor fotbalişti implicaţi în cazul "escortelor"

Presa italiană a dezvăluit numele unor fotbalişti menţionaţi în cadrul anchetei privind presupusa exploatare şi proxenetism în cazul unor "escorte" pentru jucători de la mai multe cluburi, printre care AC Milan, Inter Milano şi Juventus.

Numele lui Achraf Hakimi şi Olivier Giroud figurează în dosar, fără ca până în prezent să se fi stabilit vreo legătură directă cu faptele, relatează RMC Sport.

Scandalul "escortelor" cunoaşte o nouă întorsătură în Italia. La început a fost deschisă o anchetă condusă de poliţia financiară şi de Parchetul din Milano, care a dus la arestarea a patru persoane suspectate că ar fi la conducerea unei organizaţii ilegale.

Cotidianul Il Giornale şi agenţia Ansa au dezvăluit acum numele unor jucători care ar fi fost implicaţi în petrecerile organizate de compania Ma.De. Printre aceştia se numără Bastoni, Leăo, Vlahovic, Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca, Coutinho şi Skriniar.

Niciunul dintre ei nu face obiectul unei anchete, în lipsa unor urmăriri penale, dar figurează pe lista a zeci de „cuvinte-cheie” indicată de parchetul din Milano, în paralel cu cele patru măsuri de arest la domiciliu impuse suspecţilor.

Giroud, Menez şi Hakimi sunt, de asemenea, menţionaţi

Dar există şi jucători bine cunoscuţi publicului francez, precum Olivier Giroud, Jeremy Menez şi Achraf Hakimi. Aceste nume au fost identificate, fără ca vreo legătură directă să fi fost încă stabilită, pe o pagină a decretului procurorului unde apar peste şaizeci de nume.