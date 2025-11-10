Preşedintele BBC îşi cere scuze pentru editarea eronată a unui discurs al lui Donald Trump

Preşedintele BBC, Samir Shah, şi-a cerut scuze luni pentru „o eroare de judecată” în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, difuzat într-un documentar al emisiunii Panorama, transmite Reuters.

Scandalul vine după demisiile directorului general Tim Davie şi ale directoarei de ştiri Deborah Turness, pe fondul criticilor legate de lipsa de imparţialitate a instituţiei.

Într-o scrisoare adresată parlamentarilor britanici, Shah a recunoscut că montajul a „lăsat o impresie înşelătoare” şi că BBC ar fi trebuit să gestioneze situaţia cu mai multă atenţie. „Este absolut clar că BBC trebuie să fie un campion al imparţialităţii. Ne angajăm să restabilim încrederea publicului şi să asigurăm cele mai înalte standarde de corectitudine”, a transmis el.

Editarea vizată a combinat două pasaje diferite dintr-un discurs al lui Trump, creând impresia că fostul preşedinte a lansat un apel direct la acţiune violentă - o legătură falsă cu revolta de la Capitoliu din ianuarie 2021.

„BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru acea eroare de judecată”, a precizat Shah, adăugând că problema a fost analizată intern, însă fără măsuri oficiale la momentul respectiv.

Raportul intern al postului a menţionat şi alte deficienţe editoriale ale BBC, inclusiv în acoperirea conflictului Israel-Hamas şi a subiectelor privind identitatea de gen. Shah a respins, totuşi, acuzaţiile conform cărora BBC ar fi încercat să ascundă erorile, subliniind că instituţia „a publicat corecturi, a schimbat orientarea editorială şi a luat măsuri disciplinare” atunci când a fost necesar.