Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, va susţine un discurs în Parlamentul României

Preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România în perioada 28 - 29 iunie 2026, potrivit News.ro.

Cu acest prilej, oficialul israelian va adresa un mesaj special în cadrul unei şedinţe comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, informează aceeaşi sursa.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat joi, în cadrul unei şedinţe desfăşurate online, memorandumul intern pentru organizarea acestui eveniment. Plenul reunit dedicat primirii liderului israelian a fost programat pentru luni, 29 iunie, începând cu ora 17:00, relatează sursa citată.

La eveniment vor fi prezenţi, ca invitaţi speciali, şefii misiunilor diplomatice din ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi ambasadorii Ucrainei şi Republicii Moldova acreditaţi la Bucureşti. De asemenea, la şedinţa comună vor lua parte reprezentanţi şi invitaţi ai Ambasadei Statului Israel în România, cheltuielile logistice aferente fiind acoperite din bugetul Camerei Deputaţilor, conform sursei menţionate.