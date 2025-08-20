Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la începutul anului viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că vizita sa în Statele Unite va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor, dacă totul decurge conform planului, prilej cu care vor fi abordate subiecte concrete legate de securitate şi economie.

Întrebat la Roşia Montană despre momentul vizitei, Nicuşor Dan a răspuns că aceasta este estimată pentru începutul anului viitor, subliniind importanţa parcurgerii etapelor preliminare pentru a putea prezenta la Washington propuneri concrete privind dezvoltarea relaţiilor româno-americane.

„Este esenţial să finalizăm etapele preliminare şi, atunci când ajungem acolo, să avem subiecte concrete, atât pe securitate, cât şi pe economie. Ne dorim mai mulţi investitori străini în România, iar prezenţa companiilor americane în domenii precum tehnologia şi energia este foarte importantă”, a declarat şeful statului.

Preşedintele s-a aflat la începutul săptămânii în Apuseni, într-o scurtă vacanţă alături de familie.