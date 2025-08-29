Preşedintele Nicuşor Dan vizitează Republica Moldova de Ziua Limbii Române

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua duminică o vizită oficială în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită la 31 august.

Şeful statului va fi primit la ora 8.40 de preşedintele Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău. Ulterior, cei doi lideri vor participa la evenimentul „Marea Dictare Naţională” din Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Nicuşor Dan va susţine un discurs în deschidere.

Agenda vizitei mai include depunerea de flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni şi participarea la concertul dedicat sărbătorii naţionale.

Vizita are loc la scurt timp după celebrarea Zilei Independenţei Republicii Moldova, marcată pe 27 august, la care au participat lideri europeni precum Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk.