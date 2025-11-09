Preşedintele Siriei a jucat baschet în SUA alături de ofiţeri americani

Preşedintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, a fost filmat jucând baschet în Statele Unite alături de doi ofiţeri de rang înalt ai armatei americane, potrivit unor imagini publicate pe reţelele sociale de ministrul sirian de externe, Asaad al-Shaibani.

În videoclip, liderul sirian, îmbrăcat în cămaşă şi cravată, este surprins aruncând şi înscriind un coş, cu piciorul uşor peste linia de trei puncte. „Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”, a scris ministrul al-Shaibani în postare, adăugând un emoticon cu o minge de baschet. El a menţionat că exerciţiul s-a desfăşurat „alături de amiralul Brad Cooper şi generalul de brigadă Kevin Lambert”.

Postarea a apărut la scurt timp după sosirea lui Ahmad al-Sharaa în Statele Unite, înaintea unei vizite oficiale la Washington, unde urmează să se întâlnească cu preşedintele Donald Trump.

Fost jihadist şi figură centrală în căderea regimului Bashar al-Assad în decembrie 2024, al-Sharaa a fost recent scos de pe lista neagră a teroriştilor de către autorităţile americane. În mai puţin de un an de la preluarea puterii, el a reuşit să readucă Siria pe scena diplomatică internaţională, într-un context marcat de eforturi de normalizare între Damasc şi Occident.