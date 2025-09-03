Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Preţurile apartamentelor au crescut cu 12% în august, însă interacţiunile dintre cumpărători şi vânzători scad

A.B.
Miscellanea / 3 septembrie, 15:44

Preţurile apartamentelor au crescut cu 12% în august, însă interacţiunile dintre cumpărători şi vânzători scad

Preţurile apartamentelor noi şi vechi din marile oraşe au fost în august, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeaşi lună a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din ţara noastră.

Cele mai mari preţuri medii pe metru pătrat se înregistrează în Cluj-Napoca (3.138 euro), Braşov (2.241 euro) şi Bucureşti (2.096 euro), iar cele mai mici în Oradea (1.829 euro), Timişoara (1.871 euro) şi Sibiu (1.872 euro).

În ciuda creşterii preţurilor, platforma notează o scădere a interacţiunilor dintre cumpărători şi vânzători. „August a fost prima lună, din iunie 2023 încoace, în care se observă o scădere anuală a interacţiunilor. Deşi utilizatorii vizualizează mai multe anunţuri (+14%), aceştia contactează mai puţin vânzătorii (-3%)”, a explicat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Analiza arată şi diferenţe notabile între preţurile apartamentelor noi şi vechi. La Bucureşti, de exemplu, apartamentele vechi au ajuns să fie cu până la 32.000 euro mai scumpe decât cele noi în cazul locuinţelor cu trei camere, iar în Braşov şi Constanţa tendinţa este similară. În schimb, în Craiova, Oradea şi Timişoara apartamentele noi se vând la preţuri mai mari decât cele vechi.

