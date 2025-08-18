Preţurile gazelor din Europa ating minimul anului înaintea întâlnirii Zelenski-Trump

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni dimineaţa la cel mai scăzut nivel din 2025, pe fondul speculaţiilor legate de o posibilă înţelegere de pace în Ucraina, transmite Bloomberg, care afirmă cele ce urmează.

La hub-ul TTF din Amsterdam, unde se stabilesc cotaţiile de referinţă pentru piaţa europeană, contractele futures la gaze au scăzut cu 1,9%, până la 30,43 euro/MWh. Declinele vin după prăbuşirea de săptămâna trecută, în aşteptarea discuţiilor dintre preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean Volodimir Zelenski. Un eventual acord, chiar şi în condiţiile unor concesii teritoriale din partea Kievului, ar putea însemna creşterea livrărilor globale de gaze dacă Rusia ar reveni parţial pe piaţa internaţională.

La Washington, Zelenski se întâlneşte astăzi cu Trump, alături de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele Franţei Emmanuel Macron şi secretarul general al NATO Mark Rutte, pentru a discuta cadrul unui posibil acord de pace. Vizita are loc după ce Trump i-a primit vineri, în Alaska, pe preşedintele rus Vladimir Putin, căruia i-a transmis că „trebuie încheiat un acord pentru a pune capăt războiului care durează de 42 de luni”.

Europa a încercat în ultimii trei ani să îşi diversifice sursele de aprovizionare, prin creşterea importurilor de gaze lichefiate din SUA şi Qatar, după ce Rusia a redus drastic livrările prin conducte. Totuşi, traderii mizează pe faptul că o relaxare a sancţiunilor ar putea readuce pe piaţă o parte din energia rusească, reducând competiţia pentru LNG, conform sursei citate.

„Anunţul SUA privind garanţii de securitate pentru Ucraina şi ştirile privind o posibilă acceptare de către Rusia sunt relevante diplomatic, însă situaţia rămâne incertă şi nu există indicii că summitul din Alaska va modifica semnificativ aprovizionarea Europei cu gaze”, a declarat Tatiana Mitrova, cercetătoare la Center on Global Energy Policy, Universitatea Columbia.

În paralel, Norvegia a anunţat o oprire neplanificată la terminalul de LNG de la Hammerfest, ceea ce ar putea influenţa piaţa dacă întreruperea se prelungeşte.