Preţurile locuinţelor din SUA au crescut cu 29% faţă de nivelul pre-panemic

Preţurile locuinţelor din Statele Unite ale Americii (SUA) au crescut cu aproape 30% din 2019 până în prezent, ajustate în funcţie de inflaţie, conform unui raport referitor la starea locuinţelor la nivel naţional, realizat de Centrul Comun pentru Studii privind Locuinţele din cadrul Universităţii Harvard, informează Statista.

Rata de creştere variază foarte mult în anumite zone metropolitane din SUA - de la 60% în Knoxville, Tennessee, la 1,7% în zona San Francisco-Oakland-Fremont din California. Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţilor Imobiliari, preţul mediu al unei locuinţe unifamiliale existente în SUA a atins un nivel record de 412.500 de dolari în 2024 - de cinci ori mai mare decât venitul mediu al gospodăriilor.

În ultimii ani, creşterea preţurilor locuinţelor a depăşit cu mult creşterea veniturilor gospodăriilor. Conform raportului menţionat, în 2024, raportul preţ/venit a ajuns la 5. Acesta este cu mult peste nivelul de 4,1 înregistrat înainte de pandemie, în 2019. În anii 1990, raporturile preţ/venit erau, în medie, de numai 3,2.

• Numărul achiziţiilor de locuinţe în SUA - la cel mai scăzut nivel de după mijlocul anilor 1990

În 2025, preţurile mari de pe piaţa imobiliară şi ratele ridicate ale dobânzilor din SUA au redus numărul achiziţiilor de locuinţe la cel mai scăzut nivel de după mijlocul anilor 1990. Autorii raportului citat explică faptul că majorarea primelor de asigurare, cât şi a impozitelor pe proprietate au sporit presiunea financiară asupra deţinătorilor de locuinţe, în timp ce chiriile mari au lăsat un număr tot mai mare de persoane împovărate cu aceste costuri, în ciuda abundenţei de apartamente noi. Acest lucru a contribuit, la rândul său, la o creştere bruscă a numărului de persoane fără adăpost în Statele Unite.

Perspectiva este departe de a fi pozitivă, în condiţiile în care JCHS avertizează: ”Distrugerile fără precedent cauzate de incendiile de vegetaţie au evidenţiat şi mai mult ameninţarea tot mai mare la adresa fondului locativ din cauza dezastrelor legate de climă. În acelaşi timp, sprijinul federal pentru locuinţe este în scădere, creând incertitudine cu privire la disponibilitatea programelor cruciale de asistenţă. Posibilitatea iminentă a unei recesiuni economice exacerbează provocările deja enorme cu care se confruntă SUA în domeniul locuinţelor”.

• Milioane de persoane eligibile rămân fără sprijin financiar imobiliar

Milioane de persoane eligibile să primească sprijin financiar pentru cheltuielile cu locuinţele în Statele Unite rămân fără acesta, potrivit raportului Centrului Comun pentru Studii privind Locuinţele din cadrul Universităţii Harvard.

În 2021 (cele mai recente date disponibile), un număr record de 8,5 milioane de gospodării cu chiriaşi cu venituri foarte mici şi probleme imobiliare grave au rămas fără asistenţă federală, ceea ce reprezintă o creştere cu 3,3 milioane de gospodării din 1991, notează Statista. Printre problemele grave se numără cheltuielile cu peste 50% din venituri pentru chirie şi utilităţi sau traiul în locuinţe extrem de inadecvate.

Autorii raportului avertizează că reducerile propuse ale resurselor federale privind sprijinul crucial pentru locuinţe ar lăsa şi mai multe persoane cu probleme imobiliare grave. Aceştia explică: ”Programele de asistenţă pentru închiriere, cum sunt voucherele pentru alegerea locuinţei, locuinţele sociale şi creditele fiscale pentru locuinţe cu venituri mici, oferă resurse vitale pentru aproximativ 5,1 milioane de gospodării. Majoritatea gospodăriilor asistate de Departamentul pentru Locuinţe şi Dezvoltare Urbană (HUD) din SUA au venituri extrem de mici şi includ copii, adulţi în vârstă sau persoane cu dizabilităţi. Aceste programe, care ajută gospodăriile vulnerabile şi extind oferta de locuinţe accesibile, sunt deja subfinanţate”.

• O treime din SUA este împovărată de costul locuinţelor

Datele Biroului de Recensământ al SUA, analizate de Universitatea Harvard, arată că o treime din toate gospodăriile americane, fie că achiziţionează sau închiriază o locuinţă, cheltuiesc mai mult decât treimea recomandată din venitul lor pe locuinţe şi utilităţi şi, prin urmare, se califică drept împovărate de costuri, potrivit Statista.

În timp ce proporţia generală a gospodăriilor împovărate de costul locuinţelor în SUA a fost de 32,7% în 2023, mai multe state au avut poveri medii mai mari. California, cunoscută pentru costul vieţii ridicat, a avut o cotă de 41,7% (gospodării împovărate), urmată de Hawaii - cu 39,5%, Florida - cu 38,6% şi New York, cu 38,2%. În general, statele de pe Coasta de Vest şi cele din nord-estul populat al ţării au înregistrat cele mai mari poveri, la care se adaugă Florida şi Hawaii. Cele mai puţin împovărate gospodării se găsesc în interiorul ţării, în Virginia de Vest, Dakota de Nord şi Iowa, unde mai puţin de un sfert dintre gospodării au simţit o povară financiară supradimensionată din cauza costurilor locuinţelor. Colorado şi Texas s-au clasat pe locurile 11 şi 12.

Potrivit raportului publicat la finele lunii iunie, chiriaşii sunt mai des supra-împovăraţi de costurile lor decât proprietarii de locuinţe, însă decalajul s-a redus în ultimii ani. Înainte şi după Marea Recesiune (criza economică mondială care a început în 2007), proprietarii de locuinţe erau mai împovăraţi decât chiriaşii din ţară, dar acest echilibru s-a schimbat în 2012, când chiriaşii au început să fie mai împovăraţi de creşterea costurilor chiriilor, în timp ce proprietarii profitau de ratele zero ale dobânzilor, notează sursa citată. Odată cu sfârşitul erei ”fără dobânzi”, în 2022, povara proprietarilor a crescut considerabil, în timp ce dificultăţile economice ale crizei inflaţioniste au afectat ambele tipuri de gospodării. Cercetătorii au identificat, de asemenea, primele de asigurare şi impozitele pe proprietate mai mari ca o problemă pentru proprietari, afirmând că mai mult de jumătate dintre chiriaşi cheltuiau peste 50% din venitul gospodăriei pentru închiriere în 50 din cele mai mari 100 de zone metropolitane din Statele Unite.

• Economia SUA, într-un declin mai accentuat decât arătau aşteptările

Economia SUA a scăzut cu 0,5% în perioada ianuarie-martie 2025, în ritm anual, acesta fiind primul declin din ultimii trei ani, conform datelor oficiale publicate de administraţia americană la finele lunii iunie. Cauza acestei evoluţii negative o reprezintă războaiele comerciale lansate de preşedintele Donald Trump.

În luna mai, Departamentul Comerţului de la Washington estima că Produsul Intern Brut al SUA a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2025, în ritm anual, după un avans de 2,4% în ultimele trei luni din 2024. Economiştii anticipau o creştere a PIB între 0,3% şi 0,8%.

Amintim că, începând cu luna aprilie, Donald Trump a generat tensiuni comerciale semnificative în urma majorării tarifelor pe importuri, companiile din Statele Unite încercând să aducă mărfuri din străinătate înainte ca noile taxe vamale să intre în vigoare.

Importurile SUA au crescut cu 37,9% în perioada ianuarie-martie 2025, acesta fiind cel mai rapid ritm de avans de după 2020. Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru mai mult de două treimi din economia americană, au crescut cu doar 0,5% în perioada ianuarie-martie 2025, după ce estimarea preliminară indicase un avans de 1,2%.

De menţionat că încrederea consumatorilor americani se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, iar sentimentul în rândul reprezentanţilor companiilor este unul de dezamăgire. Multe companii şi-au retras previziunile financiare anuale din cauza incertitudinilor privind cheltuielile gospodăriilor.

Economiştii se aşteaptă la o creştere a PIB-ului SUA de 0,3% în trimestrul al doilea din 2025. Datele preliminare ale Departamentul american al Comerţului privind evoluţia economiei în perioada aprilie-iunie 2025 sunt programate să fie publicate la data de 30 iulie.

(Articol preluat din Revista BURSA Construcţiilor)