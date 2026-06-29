Preţurile memoriilor înregistrează creşteri mari

Componentele de memorie se scumpesc accelerat în cursul acestui an pe fondul unei cereri masive din partea marilor companii de tehnologie. O analiză realizată de compania Jefferies Equity Research arată o majorare a preţurilor cu 40% până la 50% chiar din al treilea trimestru al anului curent.

Tendinţa ascendentă se menţine şi în ultimul trimestru, interval în care avansul preţurilor se situează între 30% şi 40%. Analiştii de la Jefferies Equity Research anticipează continuarea scumpirilor în anul 2027 cu încă 40 sau 45 de procente. O eventuală stabilizare şi o reducere cu 15-20% apar ca posibilităţi abia în cursul anului 2028, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie.

În prezent, producătorii alocă jumătate din capacitatea totală către contracte pe termen lung pentru centrele de date destinate inteligenţei artificiale. Acest consum generează un deficit pe piaţa liberă şi influenţează direct costurile finale de producţie pentru alte echipamente. Schimbările de preţ de pe piaţa componentelor determină automat scumpiri pentru produsele electronice de larg consum, inclusiv pentru laptopuri şi smartphone-uri, conform cercetătorilor de la Jefferies Equity Research.