Preţurile petrolului au crescut

Cotaţiile petrolului au crescut marţi, impulsionate de impactul noilor sancţiuni impuse de Statele Unite asupra industriei petroliere ruse şi de aşteptările privind încheierea iminentă a blocajului guvernamental din SUA, în timp ce îngrijorările legate de supraproducţie au limitat avansul, relatează Reuters.

Preţul petrolului Brent s-a tranzacţionat la 65,08 dolari pe baril, în urcare cu 1,02 dolari (+1,59%), iar West Texas Intermediate (WTI), de referinţă pe piaţa americană, s-a situat la 60,98 dolari pe baril, în creştere cu 0,83 dolari (+1,41%).

Investitorii evaluează în continuare consecinţele sancţiunilor americane asupra Rusiei şi efectele lor asupra pieţelor de ţiţei şi produse rafinate.

Potrivit unor surse citate de Reuters, compania rusă Lukoil a declarat forţă majoră la un câmp petrolier din Irak, marcând cel mai important efect de până acum al măsurilor punitive adoptate luna trecută.

”Noile sancţiuni americane împotriva principalilor producători şi exportatori de petrol din Rusia afectează exporturile de produse petroliere, ceea ce susţine preţurile în pofida unui surplus global de ţiţei”, a declarat analistul Tamas Varga de la PVM.

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Irakul şi Kuweitul urmează să majoreze livrările de petrol către India în decembrie, după ce rafinăriile indiene au început să caute alternative la barilii ruşi, au declarat surse din patru companii de rafinare indiene.

Piaţa a fost susţinută şi de optimismul privind reluarea finanţării guvernului american, după ce Senatul SUA a aprobat un compromis legislativ menit să pună capăt celui mai lung blocaj bugetar din istoria ţării.

”Aşteptările legate de redeschiderea guvernului stimulează prognozele de cerere”, a declarat Phil Flynn, analist principal la Price Futures Group.

Totuşi, temerile privind un excedent de ofertă limitează creşterile. Organizaţia OPEC+ a convenit la începutul lunii o majorare a producţiei din decembrie cu 137.000 barili pe zi, urmând să suspende creşterile suplimentare în primul trimestru din 2026.

”Piaţa petrolului se confruntă cu un surplus considerabil în anul următor, ceea ce va menţine presiunea asupra preţurilor. Principalul factor este extinderea semnificativă a producţiei OPEC+”, au scris analiştii Commerzbank într-o notă pentru investitori.

De la începutul primăverii, OPEC+ a adăugat aproximativ 2 milioane barili pe zi la producţia globală, iar disponibilitatea grupului de a relua eliminarea reducerilor voluntare după primul trimestru ar putea adăuga încă 1 milion de barili pe zi în 2026, potrivit băncii germane.