Preţurile petrolului au scăzut cu 2%

T.B.
27 august, 07:24

Preţurile petrolului au scăzut cu 2%

Cotaţiile petrolului au scăzut marţi cu aproximativ 2%, după ce în şedinţa precedentă crescuseră aproape similar, investitorii evaluând impactul războiului din Ucraina şi riscurile de perturbare a aprovizionării cu combustibili din Rusia, transmite Reuters.

Ţiţeiul Brent a scăzut cu 2,25%, la 67,25 dolari pe baril, după ce luni atinsese cel mai ridicat nivel de la începutul lui august. West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,27%, până la 63,33 dolari pe baril, conform sursei.

Potrivit firmei de consultanţă energetică Ritterbusch and Associates, piaţa urmăreşte cu atenţie posibilitatea ca Statele Unite să dubleze tarifele pe importurile din India până la 50%, măsură care ar putea afecta suplimentar fluxurile de export ruseşti, deja restricţionate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti. India este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.

Creşterea preţurilor de luni a fost alimentată de îngrijorările legate de întreruperile de aprovizionare, după loviturile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse şi discuţiile privind noi sancţiuni americane asupra petrolului rusesc.

Atacurile au redus capacitatea de rafinare a Moscovei şi au generat penurii de benzină în unele regiuni ale Rusiei.

În pofida acestor probleme, Rusia şi-a majorat planurile de export din porturile vestice cu 200.000 barili/zi în august, ca urmare a opririi unor rafinării şi redirecţionării ţiţeiului spre export.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou cu sancţiuni dacă nu se înregistrează progrese spre un acord de pace în următoarele două săptămâni, însă surse Reuters au precizat că oficiali americani şi ruşi au discutat în paralel despre posibile acorduri energetice.

”Având în vedere incertitudinile majore generate de conflictul din Ucraina şi de războiul tarifar, investitorii vor rămâne reticenţi să parieze pe o direcţie clară pe termen lung”, a comentat Tamas Varga, analist la PVM Oil Associates, adăugând că pe termen mediu preţul Brent ar putea rămâne într-un interval de 65-74 dolari pe baril.

