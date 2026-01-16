Preţurile petrolului au scăzut cu peste 4%

Preţurile petrolului au înregistrat o scădere accentuată joi, după ce mesajele transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, au redus temerile legate de o intervenţie militară iminentă în Iran şi de posibile perturbări ale exporturilor de ţiţei, relatează CNBC.

Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul global, au scăzut cu peste 4%, ajungând în jurul nivelului de 63,7 dolari pe baril, în timp ce ţiţeiul american West Texas Intermediate a pierdut, la rândul său, peste 4%, fiind tranzacţionat în jur de 59,3 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Corecţia vine după ce Trump a declarat că a primit informaţii potrivit cărora „uciderile în Iran s-au oprit” şi că nu există planuri actuale pentru execuţii în masă, declaraţii interpretate de investitori ca un semnal că o acţiune militară imediată ar putea fi evitată, notează CNBC.

Această schimbare de percepţie a dus la diminuarea primelor de risc geopolitic care fuseseră incluse anterior în preţurile petrolului, pe fondul temerilor privind escaladarea tensiunilor, relatează CNBC.

Îngrijorările privind o posibilă criză de aprovizionare erau alimentate de violenţele din Iran, unde protestele anti-guvernamentale şi reprimarea acestora au ridicat semne de întrebare asupra stabilităţii producţiei şi a rutelor de transport, inclusiv a celor sensibile pentru exporturi, potrivit CNBC.

Evoluţiile politice recente au contribuit însă la reducerea percepţiei unui risc iminent asupra livrărilor de ţiţei din regiune, subliniază CNBC.

Pe lângă factorii geopolitici, analiştii mai arată că nivelurile stocurilor şi realocările de exporturi, inclusiv ajustările determinate de schimbările în exporturile Venezuelei, exercită presiuni suplimentare de scădere asupra preţurilor petrolului, relatează CNBC.

Cu toate acestea, piaţa rămâne sensibilă la orice evoluţie din Orientul Mijlociu, având în vedere că Iranul este un producător important de petrol şi un actor-cheie în zona strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează o parte semnificativă din comerţul global cu ţiţei, notează CNBC.