Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu o delegaţie a agenţiei Moody's

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanţii agenţiei internaţionale de rating Moody's, aflaţi în vizită periodică în ţara noastră, conform unui comunicat emis redacţie.
Discuţiile s-au concentrat pe măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situaţiei bugetare şi pe perspectivele de stabilitate politică. Premierul a subliniat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depăşită printr-un set coerent de măsuri, care includ reducerea cheltuielilor statului, creşterea veniturilor şi prioritizarea investiţiilor publice.
Şeful Executivului a arătat că vor fi implementate şi alte reforme, menite să asigure o mai bună finanţare şi eşalonare a investiţiilor, dar şi corectarea unor inechităţi existente.
Întâlnirea a prilejuit, de asemenea, un schimb de opinii privind poziţionarea României în contextul regional, relaţia cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare şi provocările externe.
Din partea română au participat şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei Statului.
Guvernul României reafirmă angajamentul pentru menţinerea stabilităţii economice şi consolidarea credibilităţii ţării în faţa partenerilor şi investitorilor internaţionali.
