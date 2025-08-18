Prim-vicepremierul iranian: Un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment

Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat că un nou conflict cu Israelul poate izbucni „în orice moment”, la peste două luni după confruntările armate dintre cele două state, relatează AFP.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului, efectuând sute de lovituri asupra unor obiective militare şi nucleare şi ucigând cercetători implicaţi în programul nuclear, dar şi ofiţeri de rang înalt ai armatei iraniene. Teheranul a ripostat cu rachete şi drone asupra Israelului şi a atacat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, situată în Qatar.

Ulterior, SUA au bombardat pe 22 iunie ţinte nucleare iraniene, iar două zile mai târziu au anunţat o încetare a ostilităţilor.

„Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru confruntare. Astăzi nu ne aflăm într-un armistiţiu, ci mai degrabă într-o simplă încetare a ostilităţilor”, a declarat Aref.

Mesajul său a fost întărit de Yahya Rahim Safavi, consilier militar al liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a declarat pentru cotidianul Shargh că Iranul „pregăteşte planuri pentru cel mai rău scenariu”.

„Nu există în prezent un armistiţiu real, suntem încă într-o fază de război, care poate reizbucni în orice clipă. Nu avem niciun protocol, niciun acord cu israelienii sau cu americanii”, a subliniat acesta.

După încetarea focului, oficialii şi comandanţii iranieni au transmis că ţara este pregătită pentru o nouă confruntare, deşi nu caută escaladarea.

Conform autorităţilor de la Teheran, peste o mie de persoane au murit în Iran în urma conflictului din iunie, în timp ce Israelul a raportat 28 de victime.

Statele occidentale şi Israelul acuză Iranul că urmăreşte obţinerea armelor nucleare.