Primăria Capitalei vrea transferul terenului „Esplanada” pentru un amplu proiect de regenerare urbană

Primăria Capitalei ia în calcul să solicite Guvernului transferul terenului de 45.008 mp cunoscut sub numele „Esplanada”, situat pe Bulevardul Unirii, pentru realizarea unui amplu proiect de regenerare urbană. De-a lungul anilor, terenul viran a fost vizat de mai multe planuri publice şi private - inclusiv proiectul „cartierul Justiţiei” - dar niciunul nu a fost pus în practică.

Propunerea de transfer ar putea fi inclusă pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de vineri.

Conform proiectului de hotărâre, terenul ar urma să treacă din domeniul public al statului în cel al Municipiului Bucureşti, pentru dezvoltarea unor proiecte de interes public, în linie cu programul de reconversie funcţională stabilit prin HG 592/2019.

Finanţarea ar urma să fie asigurată din bugetul local sau alte surse legal constituite. După finalizarea procedurii de transfer, Primăria va organiza un concurs internaţional de soluţii de arhitectură şi urbanism pentru conturarea unui plan integrat de regenerare urbană.

În documentaţia aferentă se subliniază că „Esplanada” este unul dintre cele mai importante terenuri centrale aflate în proprietatea publică a statului şi că, potrivit HG 592/2019, este destinat proiectelor de interes public pentru Bucureşti.

Planurile prevăd funcţiuni publice de anvergură metropolitană - culturale, educaţionale, administrative, medicale, sportive şi civice. Printre obiective se numără:

-realizarea unui ansamblu de echipamente publice (civice, culturale, educaţionale, medicale, sportive);

-crearea unei reţele de spaţii publice (pieţe, parcuri, promenade, trasee pietonale şi velo) conectate la Bd. Unirii şi zonele învecinate;

-dezvoltarea conectivităţii pietonale, velo şi a transportului public;

-implementarea unui management eficient al parcării;

-promovarea performanţei energetice şi a unei arhitecturi de calitate.

În prezent, terenul se află în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.