Primăria unui municipiu din judeţul Buzău a rămas fără bani de funcţionare

Contextul economic în care se află România se simte acut la nivelul primăriilor mici din România. Un exemplu este primăria municipiului Râmnicu Sărat din judeţul Buzău, o instituţie cu puţin peste o sută de angajaţi şi un oraş cu aproape 30.000 de locuitori. Potrivit unui proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului Judeţean Buzău, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat are nevoie de un ajutor financiar pentru a putea a acoperi ”golurile de casă între venituri şi cheltuieli”.

”Bugetul local al municipiului Rm. Sărat pentru anul 2025 înregistrează la Secţiunea Funcţionare goluri de casă între venituri şi cheltuieli şi este fără echivoc că nu există premisele unei rectificări bugetare a bugetului de stat în sens pozitiv”, se arată în proiectul care va fi supus astăzi votului consilierilor locali.

Ajutorul financiar pe care Consiliul Judeţean îl va acorda Primăriei municipiului Râmnicu Sărat este de un milion de lei.

”Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1.000.000 lei Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Rm. Sărat în scopul acoperirii golurilor de casă între venituri şi cheltuieli la Secţiunea Funcţionare a bugetului propriu al Unităţii Administrativ-Teritoriale. Suma prevăzută la alin. 1 se asigură de la fondul de rezervă al bugetului propriu al judeţului Buzău pentru anul 2025 prin transfer la bugetul propriu al Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Rm. Sărat”, este prevăzut în proiectul de hotărâre.

Recent, primarul Sorin Cîrjan a ales să le vorbească locuitorilor municipiului Râmnicu Sărat despre problemele financiare cu care se confruntă, subliniind că funcţionarea oraşului costă de trei ori mai mult decât sumele pe care le încasează Primăria din colectarea taxelor şi impozitelor.

Sorin Cîrjan a scris pe Facebook: ”Ultimii trei ani au fost cei mai buni pentru oraşul nostru, chiar dacă pentru unii râmniceni acest lucru nu s-a simţit la fel de mult. Ne-am permis toate investiţiile de mai sus pentru că Guvernul ne-a alocat sume importante cu care am putut susţine activităţile şi proiectele comunităţii.

De anul acesta însă, lucrurile s-au schimbat. Fondurile alocate de la bugetul central au fost mult mai mici decât cele primite până acum.

Şi atunci, dragii mei râmniceni, din ce bani să susţinem tot ce am început? Trebuie să ştiţi că din taxele şi impozitele locale adunăm aproximativ 20 de milioane de lei, iar numai pentru funcţionarea oraşului cheltuim de trei ori mai mult!

De unde să avem bani să facem mai mult, aşa cum ne dorim cu toţii? De unde să asigurăm bugetele pentru educaţie, cultură şi sport?

Sigur, există fonduri europene şi am fost preocupaţi să atragem toate proiectele posibile! Dar pentru fiecare proiect este nevoie şi de contribuţie proprie, iar sumele nu sunt deloc mici. Pentru proiectele cu finanţare guvernamentală avem, de asemenea, de susţinut contribuţii importante.

Vrem taxe şi impozite mici - şi este firesc, ţinând cont de veniturile râmnicenilor, dar vrem în acelaşi timp să rezolvăm peste noapte probleme nerezolvate în zeci de ani!”

În acelaşi timp, primarul municipiului Râmnicu Sărat le cere râmnicenilor să „fie lucizi şi realişti şi să privim adevărul în faţă”.

Sorin Cîrjan a mai scris în postarea de pe Facebook: ”Vă rog să fim lucizi şi realişti şi să privim adevărul în faţă. Astăzi trebuie să acceptăm că va trebui să renunţăm la multe dintre lucrurile pe care le-am făcut până acum. Pentru că pur şi simplu nu mai avem posibilităţi financiare să le susţinem, şi nu este vina nimănui! (...) Am renunţat deja la organizarea mai multor evenimente, care ar fi presupus cheltuieli mari, sau le-am făcut cu bugete minime (de exemplu, Zilele Oraşului). Dar suntem nevoiţi să renunţăm şi la unele investiţii. Aceasta este linia impusă de Guvern şi trebuie să o respectăm, din lipsă de fonduri.

Oameni buni, nu este sfârşitul lumii! Nu fiţi îngrijoraţi! Nu este o perioadă bună pentru noi, dar vom răzbate şi de data aceasta, pentru a duce povestea oraşului tot mai departe. Sunt şi multe lucruri bune care s-au întâmplat şi care vor continua, aşa că trebuie să rămânem optimişti!

Să rămânem uniţi şi să susţinem acest oraş, fiecare după puterile sale şi în locul în care îşi desfăşoară activitatea”.

Potrivit organigramei aprobate în vara anului trecut, în Primăria municipiului Râmnicu Sărat sunt angajate 112 persoane dintre care 65 pe funcţii de execuţie şi 8 de conducere.